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Студентам в Украине хотят предложить учиться бесплатно в обмен на согласие на службу

Украина, Пятница 08 сентября 2023 12:37
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Студентам в Украине хотят предложить учиться бесплатно в обмен на согласие на службу Фото: в Раде предложили новый закон о мобилизации студентов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Верховной Раде зарегистрирован проект изменений в статью 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" с целью стимулирования студентов к добровольной мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект 9672-1, поданный Георгием Мазурашу (фракция "Слуга народа").

Проектом предлагается, что соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования

  • "могут по собственному желанию дать согласие на призыв на военную службу во время мобилизации, в таком случае государство обеспечивает им получение соответствующего образования без выплат этих граждан".

Обоснование проекта

Проект не содержит обязательного финансово-экономического обоснования расходов из бюджета и источников поступлений соответствующих средств.

Однако, как отметил народный депутат, нам необходимо стимулировать дополнительно граждан в защиту Отчизны. "Предложенные изменения, в частности, могут способствовать тому, что учащиеся на платной основе граждане могут по собственному желанию давать согласие на призыв на военную службу во время мобилизации и получить за это дополнительный бонус от государства в виде обеспечения безвозмездности получения соответствующего образования", - написал он в пояснительной записке.

Стоит отметить, что народный депутат Георгий Мазурашу регистрирует очень много разнообразных законопроектов, что не запрещено законом. Но они почти никогда не находят поддержки его коллег по парламенту и фракции "Слуга народа" и остаются проектами.

Мобилизация студентов

Ранее представитель президента в Раде Федор Вениславский подал законопроект, предусматривающий отмену отсрочки от мобилизации для студентов-мужчин с 30-летнего возраста. Это касается и тех, кто не повышает уровень, а только получает еще одно образование.

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