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Мобилизация студентов в Украине: кого точно не призовут

Украина, Среда 06 сентября 2023 09:05
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Мобилизация студентов в Украине: кого точно не призовут Фото: министр образования и науки Украины Оксен Лесовой (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Отсрочка от мобилизации будет сохраняться для студентов-мужчин, которые еще не достигли 30 лет и получают последовательное образование, а также для педагогов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра образования и науки Оксена Лесового.

"Моя позиция проста: образование ни в коем случае не должно быть об имитации и лазейке. Зато образование, а тем более высшее образование должно быть об осознанном выборе и процессе получения. Учиться никогда не поздно, впрочем, поступление в университет не должно становиться формальностью только для получения каких-либо преимуществ и бонусов", - написал Лесовой.

По его словам, существует тенденция, когда люди используют поступление в университеты как легальный, но нечестный способ избежать мобилизации.

"Если посмотреть на цифры, то имеем +55 тысяч студентов-мужчин старше 25 лет в 2022 году по сравнению с 2021, в том числе +33 тысяч на магистерском уровне. В свою очередь такие лазейки порождают явление фиктивного обучения, что в целом негативно влияет на качество образования ", - отметил министр.

Он добавил, что законопроект зарегистрированный в Верховной Раде имеет целью урегулировать этот вопрос.

"В предложенных изменениях говорится, что отсрочка не будет распространяться на мужчин старше 30 лет, которые поступают в учебное заведение и получают непоследовательное высшее образование", - пояснил Лесной.

Однако отсрочка будет сохраняться для студентов-мужчин, которые еще не достигли 30 лет и получают последовательное образование, а также для педагогических работников, работающих в учебных заведениях (по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки).

"Право на образование - гарантировано Конституцией Украины. И все желающие и дальше смогут его реализовывать. В то же время в Конституции указано, что защита Украины, ее независимости и территориальной целостности является обязанностью граждан. Искать лазейки для якобы реализации одного права и избегания обязанности - не о честности и не о достоинстве", - добавил министр.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине была объявлена после масштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. Недавно военное положение и мобилизация продлили еще как минимум до 15 ноября 2023 года.

В настоящее время под призыв подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. В частности, есть и исключения, о которых можно прочитать в материале РБК-Украина.

Тем временем в Украине около 60 тысяч мужчин использовали обучение в вузах для уклонения от призыва. В Верховной раде уже зарегистрирован законопроект, который позволит перекрыть такую схему уклонения.

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