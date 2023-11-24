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Мобилизация и демобилизация в Украине. Какие задачи получил Залужный и когда ждать решений

Фото: в Украине могут изменить процедуру мобилизации и демобилизации (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине запланировали ряд существенных изменений, которые касаются мобилизации и демобилизации. Соответствующий план могут подготовить уже на следующей неделе.

Более детально о том, что может измениться в процессе мобилизации, - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского, Telegram-канал Зеленского, комментарий секретаря СНБО Алексея Данилова для "Украинского радио" и выступление Зеленского на пресс-конференции с латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом.

Мобилизация в Украине

Сегодня, 24 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. В его ходе одним из ключевых стал вопрос мобилизации. 

Он поручил министру обороны Рустему Умерову и главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному подготовить комплексные решения. 

Позже глава государства во время совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом уточнил, что речь идет о комплексном плане по мобилизации в Украине.

"Я хотел бы, чтобы люди понимали весь план действий, куда мы идем, какие вызовы. Комплексный план по этому вопросу будет на следующей неделе. Очень верю, что на следующей неделе", - заявил президент.

Напомним, в Украине уже внедряют ряд нововведений, которые связаны с мобилизацией. В частности, в нашей стране хотят проводить смарт-мобилизацию, в рамках которой жители смогут сами выбрать специализацию и подразделение. 

Такой проект подготовило Министерство цифровой трансформации Украины. Стать на защиту страны в рамках такого проекта можно будет и без повестки. 

Также Министерство обороны запустило рекрутинг в ряды ВСУ. Он предусматривает, что украинцы смогут искать подходящую для себя вакансию на соответствующих платформах. 

Проект уже запустили, вакансии доступны на сайте Lobby X. Там сразу можно увидеть и зарплаты на конкретные должности. 

Демобилизация солдат

В то же время, на сегодняшней Ставке обсуждался и вопрос демобилизации. 

Как уточнил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов по итогам Ставки, было принято важное решение в этом вопросе. 

"Что касается мобилизации людей, проходивших срочную службу, то президент попросил и военные согласились, что в ближайшее время эти люди будут демобилизованы. Этот процесс состоится и мы понимаем, сколько их. И это справедливо, если они заходили на срочную службу, у них закончился срок срочной службы", - отмечал он.

Стоит заметить, что демобилизация сейчас является одним из наиболее актуальных вопросов в украинском обществе, поскольку некоторые солдаты воюют уже 2 года. 

Еще вчера глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что в парламенте обсуждают изменение процедуры демобилизации. Соответствующий документ может появиться к концу этого года. 

По словам нардепа, планируется разрешить такие вопросы: 

  • что делать с людьми, уже 2 года воюющими без ротации;
  • почему не могут демобилизоваться инвалиды I и II групп;
  • попавшие в плен бойцы сейчас не имеют возможности демобилизоваться;
  • есть военные с онкологическими заболеваниями, которые очень ограниченно могут выполнять задачи и вопросы с ними нужно юридически решить;
  • урегулировать вопросы с призывным возрастом.

Проблемы с работой ВВК

Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении рассказал, что на Ставке обсуждалась работа военно-врачебных комиссий. 

Большее подробных деталей об обсуждении конкретно этой темы глава государства не привел. 

Ранее работа ВВК уже неоднократно подвергалась критике президента и не только, поскольку именно в этой сфере много раз обнаруживали коррупционные нарушения. 

В начале сентября глава государства своим указом ввел в действие решение СНБО о проверке всех решений ВВК с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Для этого он поручил создать специальные рабочие группы. 

В конце сентября стало известно, что из 35 тысяч изъятых правоохранителями личных дел 7,5 тысяч содержали признаки фиктивности. При этом уже неоднократно были задержаны чиновники, которые отвечают за проведение ВВК в разных регионах Украины. 

Работа ТЦК

Работа территориальных центров комплектования и социальной поддержки также стала одной из тем обсуждений на сегодняшней Ставке. Этому было уделено особое внимание. 

По вопросу, в частности, докладывали главнокомандующий Валерий Залужный и министр обороны Рустем Умеров. 

Еще в начале августа президент решил уволить всех областных военкомов и заменить их на военных, которые прошли фронт или не могут защищать Украину по причинам здоровья. 

Это произошло после ряда скандалов с начальниками областных территориальных центров комплектования. Одним из самых ярких стал кейс бывшего одесского военкома Евгения Борисова. 

Сначала журналисты обнаружили, что семья Борисова во время полномасштабной войны приобрела недвижимость и автомобили стоимостью несколько сотен тысяч долларов. Также родственники Борисова купили виллу в Испании за почти 4 млн евро. Позже делом занялись правоохранители. Его сейчас удерживают в СИЗО. 

В скандалы также попадали военком Ровенской области, военком Днепропетровской области и не только. 

 

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