Мобилизация и демобилизация в Украине. Какие задачи получил Залужный и когда ждать решений

Мобилизация в Украине

Сегодня, 24 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. В его ходе одним из ключевых стал вопрос мобилизации.

Он поручил министру обороны Рустему Умерову и главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному подготовить комплексные решения.

Позже глава государства во время совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом уточнил, что речь идет о комплексном плане по мобилизации в Украине.

"Я хотел бы, чтобы люди понимали весь план действий, куда мы идем, какие вызовы. Комплексный план по этому вопросу будет на следующей неделе. Очень верю, что на следующей неделе", - заявил президент.

Напомним, в Украине уже внедряют ряд нововведений, которые связаны с мобилизацией. В частности, в нашей стране хотят проводить смарт-мобилизацию, в рамках которой жители смогут сами выбрать специализацию и подразделение.

Такой проект подготовило Министерство цифровой трансформации Украины. Стать на защиту страны в рамках такого проекта можно будет и без повестки.

Также Министерство обороны запустило рекрутинг в ряды ВСУ. Он предусматривает, что украинцы смогут искать подходящую для себя вакансию на соответствующих платформах.

Проект уже запустили, вакансии доступны на сайте Lobby X. Там сразу можно увидеть и зарплаты на конкретные должности.

Демобилизация солдат

В то же время, на сегодняшней Ставке обсуждался и вопрос демобилизации.

Как уточнил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов по итогам Ставки, было принято важное решение в этом вопросе.

"Что касается мобилизации людей, проходивших срочную службу, то президент попросил и военные согласились, что в ближайшее время эти люди будут демобилизованы. Этот процесс состоится и мы понимаем, сколько их. И это справедливо, если они заходили на срочную службу, у них закончился срок срочной службы", - отмечал он.

Стоит заметить, что демобилизация сейчас является одним из наиболее актуальных вопросов в украинском обществе, поскольку некоторые солдаты воюют уже 2 года.

Еще вчера глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что в парламенте обсуждают изменение процедуры демобилизации. Соответствующий документ может появиться к концу этого года.

По словам нардепа, планируется разрешить такие вопросы:

что делать с людьми, уже 2 года воюющими без ротации;

почему не могут демобилизоваться инвалиды I и II групп;

попавшие в плен бойцы сейчас не имеют возможности демобилизоваться;

есть военные с онкологическими заболеваниями, которые очень ограниченно могут выполнять задачи и вопросы с ними нужно юридически решить;

урегулировать вопросы с призывным возрастом.

Проблемы с работой ВВК

Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении рассказал, что на Ставке обсуждалась работа военно-врачебных комиссий.

Большее подробных деталей об обсуждении конкретно этой темы глава государства не привел.

Ранее работа ВВК уже неоднократно подвергалась критике президента и не только, поскольку именно в этой сфере много раз обнаруживали коррупционные нарушения.

В начале сентября глава государства своим указом ввел в действие решение СНБО о проверке всех решений ВВК с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Для этого он поручил создать специальные рабочие группы.

В конце сентября стало известно, что из 35 тысяч изъятых правоохранителями личных дел 7,5 тысяч содержали признаки фиктивности. При этом уже неоднократно были задержаны чиновники, которые отвечают за проведение ВВК в разных регионах Украины.

Работа ТЦК

Работа территориальных центров комплектования и социальной поддержки также стала одной из тем обсуждений на сегодняшней Ставке. Этому было уделено особое внимание.

По вопросу, в частности, докладывали главнокомандующий Валерий Залужный и министр обороны Рустем Умеров.

Еще в начале августа президент решил уволить всех областных военкомов и заменить их на военных, которые прошли фронт или не могут защищать Украину по причинам здоровья.

Это произошло после ряда скандалов с начальниками областных территориальных центров комплектования. Одним из самых ярких стал кейс бывшего одесского военкома Евгения Борисова.

Сначала журналисты обнаружили, что семья Борисова во время полномасштабной войны приобрела недвижимость и автомобили стоимостью несколько сотен тысяч долларов. Также родственники Борисова купили виллу в Испании за почти 4 млн евро. Позже делом занялись правоохранители. Его сейчас удерживают в СИЗО.

В скандалы также попадали военком Ровенской области, военком Днепропетровской области и не только.