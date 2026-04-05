Мобилизация студентов: на Донбассе игнорируют бронь учащихся

ЦНС сообщил о массовых нарушениях на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, где студентам дневной формы обучения отменяют отсрочку и направляют на военную подготовку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления.
На захваченных территориях Донецкой и Луганской областей фиксируются случаи лишения студентов права на отсрочку от мобилизации.
Речь идет о дневной форме обучения, которая даже по российским нормам должна давать защиту от призыва.
В Центре национального сопротивления отмечают, что местные военкоматы фактически игнорируют законодательство и не учитывают гарантии для студентов, стремясь выполнить мобилизационные планы.
Студентов вызывают в военкоматы повестками под предлогом проверки данных или обновления личных дел.
Уже на месте документы, подтверждающие обучение в вузах, не принимаются во внимание, после чего отменяется отсрочка.
После визита юношей не отпускают домой, а сразу направляют на военную подготовку.
В Центре нацсопротивления указывают, что в таких случаях у них отсутствует возможность юридической защиты или обжалования решений.
Напоминаем, что юноши, которым в 2026 году исполняется 17 лет, то есть рожденные в 2009 году, обязаны встать на воинский учет в период с 1 января по 31 июля. В случае игнорирования этого требования без уважительных причин предусмотрены соответствующие последствия.
Отметим, что растет количество случаев, когда отсрочки от мобилизации оформляются в онлайн-формате. Однако есть категории отсрочек, которые не подходят под установленные критерии, и в таких случаях гражданам необходимо лично обращаться в ЦНАПы для их продления.