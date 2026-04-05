Мобілізація студентів: на Донбасі ігнорують бронь учнів

ЦНС повідомив про масові порушення на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, де студентам денної форми навчання скасовують відтермінування і направляють на військову підготовку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру національного опору.
На захоплених територіях Донецької та Луганської областей фіксуються випадки позбавлення студентів права на відстрочку від мобілізації.
Йдеться про денну форму навчання, яка навіть за російськими нормами має давати захист від призову.
У Центрі національного спротиву наголошують, що місцеві військкомати фактично ігнорують законодавство і не враховують гарантії для студентів, прагнучи виконати мобілізаційні плани.
Студентів викликають до військкоматів повістками під приводом перевірки даних або оновлення особових справ.
Уже на місці документи, що підтверджують навчання у вишах, не беруть до уваги, після чого скасовують відстрочку.
Після візиту юнаків не відпускають додому, а одразу направляють на військову підготовку.
У Центрі нацопору вказують, що в таких випадках у них відсутня можливість юридичного захисту або оскарження рішень.
Нагадуємо, що юнаки, яким у 2026 році виповнюється 17 років, тобто народжені у 2009 році, зобов'язані стати на військовий облік у період з 1 січня по 31 липня. У разі ігнорування цієї вимоги без поважних причин передбачено відповідні наслідки.
Зазначимо, що зростає кількість випадків, коли відстрочки від мобілізації оформлюються в онлайн-форматі. Однак є категорії відстрочок, які не підходять під встановлені критерії, і в таких випадках громадянам необхідно особисто звертатися до ЦНАПів для їхнього продовження.