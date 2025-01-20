Мобилизация студентов до 25 лет невозможна: в ЦПД опровергли фейк о прохождении БОВП

В Украине сейчас мобилизация проводится с 25 лет. Поэтому до этого возраста на военную службу можно пойти только добровольно, подписав контракт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.
В сети начали распространяться заявления о том, что студентов, которые пройдут во время обучения базовую военную подготовку, а затем будут отчислены - можно будет мобилизовать до достижения возраста в 25 лет.
Коваленко напомнил, что в Украине сейчас мобилизационный возраст составляет 25 лет. Именно поэтому мобилизация 18-летних студентов после БОВП невозможна в принципе.
"Не стоит распространять непроверенную информацию. До 25 лет только добровольно можно пойти, подписать контракт", - написал он.
Напомним, что с 1 сентября 2025 года в высших учебных заведениях будет введена базовая общевойсковая подготовка.
Она будет состоять из теоретического и практического курсов. Теоретический должны пройти и мужчины и женщины. Практический - обязательный для для мужчин. В то же время, если женщины захотят пройти практический курс БОВП, они должны будут тогда пройти ВВК, быть годными к военной службе и стать на учет в ТЦК.
Подробнее о БОВП - в материале РБК-Украина.
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