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Мобілізація студентів до 25 років неможлива: у ЦПД спростували фейк щодо проходження БЗВП

Ілюстративне фото: у ЦПД спростували фейк щодо проходження БЗВП студетами (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні наразі мобілізація проводиться з 25 років. Тому до цього віку на військову службу можна піти лише добровільно, підписавши контракт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка.

Що передувало

У мережі почали поширюватись заяви щодо того, що студентів, які пройдуть під час навчання базову військову підготовку, а потім будуть відраховані - можна буде мобілізувати до досягнення віку в 25 років.

Що кажуть в ЦПД

Коваленко нагадав, що в Україні наразі мобілізаційний вік становить 25 років. Саме тому мобілізація 18-річних студентів після БЗВП неможлива в принципі.

"Не варто розповсюджувати неперевірену інформацію. До 25 років лише добровільно можна піти, підписати контракт", - написав він.

БЗВП для студентів

Нагадаємо, що з 1 вересня 2025 року у вищих навчальних закладах буде запроваджено базову загальновійськову підготовку.

Вона буде складатися з теоретичного і практичного курсів. Теоретичний мають пройти і чоловіки і жінки. Практичний - обов'язковий для для чоловіків. Водночас, якщо жінки захочуть пройти практичний курс БЗВП, вони матимуть тоді пройти ВЛК, бути придатними до військової служби і стати на облік в ТЦК.

Детальніше про БЗВП - в матеріалі РБК-Україна.

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