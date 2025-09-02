Мобилизация не прекратится даже после возможного перемирия с Россией, - ОП

"Даже если завтра будет прекращение огня, мобилизация не прекратится. В течение определенного времени этот процесс еще будет продолжаться, потому что нам все равно, как бы мы ни хотели, нужно поддерживать на должном уровне степень готовности Вооруженных сил выполнять первоочередные задачи", - подчеркнул Палиса.

Он уточнил, что даже при всем желании невозможно отпустить всех тех, кто воюет в составе Сил обороны с 2022 года. Поскольку должны быть люди, которые заменят таких защитников.

"Мне тоже странно смотреть ролики в социальных сетях, на которых видишь: одни воюют, другие живут свою жизнь, как желают. Мне, как военному, больно смотреть на такое. И здесь вопрос и к самим людям, к обществу в целом, к воспитанию", - добавил он.

Также Палиса уточнил, что вопрос планируют решить так, чтобы не навредить обороноспособности страны. Никого в вечное рабство загонять не хотят. И вскоре и Минобороны, и Генштаб должны представить свой план.

Замруководителя ОП обратил внимание, что в течение последних четырех месяцев наблюдается позитивная динамика в вопросе мобилизации.