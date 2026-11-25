Берлинская назвала попытки снизить бронировочную квоту для ОПК попыткой решить старую болезнь, которую долго не лечили. По ее словам, фронт ежемесячно нуждается в людях.

Большую часть заместили роботами, но пополняться фронт все равно должно, поэтому правительство иногда в лихорадке ищет решения и тестирует разные гипотезы. Часть решений, по ее мнению, будет работать, а некоторые, она уверена, мимо, например, относительно оборонки.

Инженеров в оборонке на всю Украину, по ее оценке, 120-150 тысяч максимум, и под оборонкой она подразумевает именно милтек. Он, по ее словам, сейчас дает фронту 95-97% поражений, а артиллерия и танки давно отошли на задний план. Придет ли еще время танков, по ее мнению, вполне возможно, но тогда, когда появится активная защита от дронов.

Берлинская считает вопрос, следует ли вытаскивать инженеров на фронт, риторическим. Она также указала на кадровый голод в оборонной отрасли: по ее словам, коллеги между собой говорят, что толковых кадров очень не хватает.