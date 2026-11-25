Берлінська назвала спроби понизити бронювальну квоту для ОПК спробою вирішити дуже задавнену хворобу, яку довго не лікували. За її словами, фронт щомісяця потребує людей.

Велику частину замістили роботами, але поповнюватися фронт усе одно мусить, тож уряд іноді в лихоманці шукає рішення й тестує різні гіпотези. Частина рішень, на її думку, працюватиме, а деякі, вона певна, мимо, наприклад щодо оборонки.

Інженерів в оборонці на всю Україну, за її оцінкою, 120-150 тисяч максимум, і під оборонкою вона має на увазі саме мілтек. Він, за її словами, зараз дає фронту 95-97% уражень, а артилерія й танки давно відійшли на задній план. Чи прийде ще час танків, на її думку, цілком можливо, але тоді, коли з'явиться активний захист від дронів.

Берлінська вважає питання, чи варто витягувати інженерів на фронт, риторичним. Вона також вказала на кадровий голод в оборонній галузі: за її словами, колеги між собою говорять, що толкових кадрів дуже бракує.