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Мобилизация аграриев: кто имеет право на бронь и как ее получить

Пятница 21 февраля 2025 08:18
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Мобилизация аграриев: кто имеет право на бронь и как ее получить Кто из аграриев может получить бронь (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Дмитрий Франчук

Работники аграрных предприятий, которые являются критически важными для украинской экономики, имеют право получить бронь от мобилизации.

РБК-Украина расспросило юриста Дмитрия Франчука о нюансах получения брони аграриями.

Как аграриям получить бронь от мобилизации

"Аграрии в Украине могут получить бронь от мобилизации в соответствии с законодательством, однако есть определенные особенности, которые нужно учитывать", - говорит юрист.

В соответствии со ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", бронь могут получить работники предприятий, учреждений и организаций, которые обеспечивают функционирование агропромышленного комплекса в период проведения посевной или жатвы.

Как забронировать работников:

  • бронь могут получить предприятия аграрного сектора, если они входят в перечень критически важных для экономики и продовольственной безопасности страны;
  • для этого руководство предприятия должно подать соответствующие документы в Министерство аграрной политики Украины, которое согласовывает списки с Генеральным штабом ВСУ;
  • работники, которые получают бронирование, не могут быть мобилизованы.

"В зависимости от региона и типа хозяйства, аграрии могут подать в ТЦК (военкомат) ходатайство об отсрочке на время посевной или жатвы. Для этого нужны документы, подтверждающие их занятость в сельскохозяйственных работах (справка от предприятия, трудовой договор, документы на фермерское хозяйство)", - объясняет Франчук.

Фермеры, которые работают как ФЛП или учредители фермерских хозяйств, также могут претендовать на отсрочку, если докажут, что их деятельность является критически важной для региона.

"Это может включать документы о количестве земли в обработке, наличие наемных работников, объемы производства сельхозпродукции и т.д.", - говорит юрист.

Мобилизация аграриев: кто имеет право на бронь и как ее получитьДокументы на бронирование стоит подавать заблаговременно (фото: Getty Images)

По его словам, в некоторых случаях аграрии получают бронь именно на время посевной (весной) и сбора урожая (на грани лета-осени), но законодательно это прямо не закреплено.

"Практика показывает, что важно решение местных военных администраций и подача соответствующих запросов со стороны сельхозпредприятий", - говорит Франчук.

Юрист советует заранее обращаться в Минагрополитики и областную военную администрацию для включения предприятия в список критически важных. А если мобилизация уже состоялась, можно обжаловать решение в суде, ссылаясь на неправомерность мобилизации из-за критической важности для сельского хозяйства.

Добавим, что бронировать можно до 50% военнообязанных работников, в редких случаях до 100%. Для этого предприятие должно быть признано критически важным.

Ранее мы писали о том, что есть перечень законных оснований, когда военнообязанные могут обжаловать решение о мобилизации. Это можно сделать несколькими способами - через ТЦК или суд, или же обратиться в ВВК, если человек не согласен с предыдущим медицинским заключением.

Читайте также о том, что при увольнении военным назначают единовременное денежное пособие. Его размер может составлять от 25% до 50% от месячного обеспечения, в зависимости от того, был ли человек мобилизован или служил по контракту, а также как долго находился в армии и что стало основанием для увольнения.

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