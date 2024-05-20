Байден назвал возмутительной идею МУС по выдаче ордера на арест Нетаньяху
Планы прокурора Международного уголовного суда по выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху являются возмутительными и могут поставить под угрозу соглашение по прекращению огня в Секторе Газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена.
Реакция Байдена
Президент США назвал заявление прокурора МУС о выдаче ордеров на арест израильских лидеров возмутительным.
"И позвольте мне внести ясность: что бы ни имел в виду этот прокурор, между Израилем и ХАМАСом нет никакого эквивалента - никакого", - написал президент США.
Он сообщил, что США всегда будут вместе с Израилем против угроз его безопасности.
Реакция Блинкена
Госсекретарь сообщил, что США отвергают ходатайство прокурора Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест израильских чиновников.
"Мы отвергаем обвинения в приравнивании Израиля к ХАМАСу", - заявил Блинкен.
Он добавил, что решение МУС об аресте могут поставить под угрозу усилия по достижению соглашения о прекращении огня, соглашение о захвате заложников и увеличение гуманитарной помощи в Секторе Газа.
Что предшествовало
Сегодня стало известно, что главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что Международный уголовный суд добивается выдачи ордеров на арест лидера ХАМАС Яхьи Синвара и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Чиновники Израиля назвали планы по выдаче ордера на арест премьер-министра Нетаньяху возмутительными.
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