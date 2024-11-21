Израиль подал две жалобы в сентябре этого года. Первая касалась оспаривания юрисдикции МУС по ситуации в Палестине, вторая требовала направить новое уведомление об открытии расследования.

Однако суд признал действия Израиля преждевременными и отметил, что оснований для пересмотра юрисдикции и выдачи нового уведомления нет.

Ордера на арест

МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и Галланта за "преступления против человечности и военные преступления, предположительно совершенные с октября 2023 по май 2024 года". Эти преступления включают использование голода как метода войны, убийства, преследования и другие бесчеловечные действия. Суд отметил, что оба подозреваемых несут ответственность как соисполнители и как гражданские начальники.

Ордера имеют гриф "секретно", чтобы обеспечить защиту свидетелей и безопасность расследования. Однако информация о делах была частично раскрыта в интересах жертв.

МУС подчеркнул, что юрисдикция суда распространяется на Сектор Газа, Западный берег и Восточный Иерусалим.