Червоний хрест не пустили до українських полонених в Оленівці

Російська сторона не дала доступ представникам Міжнародного комітету Червоного хреста (МКЧХ) до українських полонених у колонії Оленівки Донецької області, де 29 липня було вбито та поранено близько 200 солдатів з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення організації у Twitter.

"Для ясності, вчорашнє наше прохання про доступ до військовополонених з Оленівської колонії не було задоволене", - йдеться в ньому. В організації зазначили, що надання МКЧХ доступу до військовополонених є зобов'язанням сторін у конфлікті відповідно до Женевських конвенцій.