RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Червоний хрест не пустили до українських полонених в Оленівці

Фото: МКЧХ не пустили до українських полонених в Оленівці (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російська сторона не дала доступ представникам Міжнародного комітету Червоного хреста (МКЧХ) до українських полонених у колонії Оленівки Донецької області, де 29 липня було вбито та поранено близько 200 солдатів з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення організації у Twitter.

"Для ясності, вчорашнє наше прохання про доступ до військовополонених з Оленівської колонії не було задоволене", - йдеться в ньому.

В організації зазначили, що надання МКЧХ доступу до військовополонених є зобов'язанням сторін у конфлікті відповідно до Женевських конвенцій.

Нагадаємо, в результаті теракту в Оленівці загинули не менше 50 українських полонених, Київ перевіряє списки жертв, які оприлюднили в Росії.

ООН вже заявила про готовність направити своїх експертів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні