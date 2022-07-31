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Красный крест не пустили к украинским пленным в Еленовке

Фото: МККК не пустили к украинским пленным в Еленовке (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российская сторона не дала доступ представителям Международного комитета Красного креста (МККК) к украинским пленным в колонии Еленовки Донецкой области, где 29 июля были убиты и ранены около 200 солдат из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение организации в Twitter.

"Для ясности, вчерашняя наша просьба о доступе к военнопленным из Еленовской колонии не была удовлетворена", - говорится в нем.

В организации отметили, что предоставление МККК доступа к военнопленным является обязательством сторон в конфликте в соответствии с Женевскими конвенциями.

Напомним, в результате теракта в Еленовке погибли не менее 50 украинских пленных, Киев проверяет списки жертв, которые обнародовали в России.

ООН уже заявила о готовности направить своих экспертов.

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