Красный крест не пустили к украинским пленным в Еленовке

Российская сторона не дала доступ представителям Международного комитета Красного креста (МККК) к украинским пленным в колонии Еленовки Донецкой области, где 29 июля были убиты и ранены около 200 солдат из Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение организации в Twitter.
"Для ясности, вчерашняя наша просьба о доступе к военнопленным из Еленовской колонии не была удовлетворена", - говорится в нем.
В организации отметили, что предоставление МККК доступа к военнопленным является обязательством сторон в конфликте в соответствии с Женевскими конвенциями.
Напомним, в результате теракта в Еленовке погибли не менее 50 украинских пленных, Киев проверяет списки жертв, которые обнародовали в России.
ООН уже заявила о готовности направить своих экспертов.
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