RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Межнациональная рознь в армии РФ: россияне "натравливают" кавказцев на украинских срочников

Иллюстративное фото: россияне проводят мобилизацию на временно оккупированных территориях (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне продолжают незаконно призывать в ряды своей армии украинцев из временно оккупированных территорий. Командование ВС РФ "натравливает" на украинских срочников кавказских сержантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "Хочу жить" в Facebook.

Согласно данным проекта, в одной из частей Черноморского флота РФ украинские срочники из Запорожской и Херсонской областей стали жертвами межнациональной розни. Россияне решили назначить на сержантские должности в подразделение украинцев кавказцев старшего призыва. На этом фоне украинским срочникам приходится терпеть всяческие издевательства. 

"Например, сержанты принялись "воспитывать" их, бросая учебные гранаты в спальные помещения когда все спят, переворачивая вверх дном вещи и кровати украинцев, а также заставляя смотреть как они делают намаз", - отмечают в "Хочу жить". 

При этом в подразделении плохое питание и снабжение, а также постоянное психологическое давление со стороны командиров. 

Проект отмечает, что любая призывная и мобилизационная кампания россиян на временно оккупированных территориях Украины является военным преступлением. Это грубое нарушение Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. 

В "Хочу жить" подчеркнули, что все незаконно мобилизованные в российскую армию украинцы являются жертвами военного преступления, а не предателями и преступниками. 

"Оккупанты намерены использовать вас в качестве пушечного мяса в войне против вашей же страны. Вы можете спасти свою жизнь, обратившись в проект "Хочу жить". Если вы или ваш близкий стали жертвой призыва или мобилизации российских оккупантов – обязательно свяжитесь с нами. Мы поможем пересечь линию фронта и выведем вас на подконтрольную Украине территорию", - сказано в сообщении. 

Обратиться к "Хочу жить" можно через бота в Telegram или по номеру: +38 044 350 89 17 и 688 (с украинских номеров).

Напомним, ранее Центр нацсопротивления сообщал о том, что в 2024 году россияне хотели мобилизовать на временно оккупированных территориях 10 тысяч человек, но им этого не удалось.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЗапорожская областьХерсонская областьВойна в Украине