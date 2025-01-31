Межнациональная рознь в армии РФ: россияне "натравливают" кавказцев на украинских срочников

Согласно данным проекта, в одной из частей Черноморского флота РФ украинские срочники из Запорожской и Херсонской областей стали жертвами межнациональной розни. Россияне решили назначить на сержантские должности в подразделение украинцев кавказцев старшего призыва. На этом фоне украинским срочникам приходится терпеть всяческие издевательства.

"Например, сержанты принялись "воспитывать" их, бросая учебные гранаты в спальные помещения когда все спят, переворачивая вверх дном вещи и кровати украинцев, а также заставляя смотреть как они делают намаз", - отмечают в "Хочу жить".

При этом в подразделении плохое питание и снабжение, а также постоянное психологическое давление со стороны командиров.

Проект отмечает, что любая призывная и мобилизационная кампания россиян на временно оккупированных территориях Украины является военным преступлением. Это грубое нарушение Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

В "Хочу жить" подчеркнули, что все незаконно мобилизованные в российскую армию украинцы являются жертвами военного преступления, а не предателями и преступниками.

"Оккупанты намерены использовать вас в качестве пушечного мяса в войне против вашей же страны. Вы можете спасти свою жизнь, обратившись в проект "Хочу жить". Если вы или ваш близкий стали жертвой призыва или мобилизации российских оккупантов – обязательно свяжитесь с нами. Мы поможем пересечь линию фронта и выведем вас на подконтрольную Украине территорию", - сказано в сообщении.

Обратиться к "Хочу жить" можно через бота в Telegram или по номеру: +38 044 350 89 17 и 688 (с украинских номеров).