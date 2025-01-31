Міжнаціональна ворожнеча в армії РФ: росіяни "нацьковують" кавказців на українських строковиків

Згідно з даними проекту, в одній з частин Чорноморського флоту РФ українські строковики із Запорізької та Херсонської областей стали жертвами міжнаціональної ворожнечі. Росіяни вирішили призначити на сержантські посади в підрозділ українців кавказців старшого призову. На цьому тлі українським строковикам доводиться терпіти всілякі знущання.

"Наприклад, сержанти почали "виховувати" їх, кидаючи навчальні гранати в спальні приміщення, коли всі сплять, перевертаючи догори дриґом речі та ліжка українців, а також змушуючи дивитися, як вони роблять намаз", - зазначають у "Хочу жити".

При цьому в підрозділі погане харчування і постачання, а також постійний психологічний тиск з боку командирів.

Проєкт наголошує, що будь-яка призовна та мобілізаційна кампанія росіян на тимчасово окупованих територіях України є воєнним злочином. Це грубе порушення Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

У "Хочу жити" підкреслили, що всі незаконно мобілізовані до російської армії українці є жертвами воєнного злочину, а не зрадниками і злочинцями.

"Окупанти мають намір використовувати вас як гарматне м'ясо у війні проти вашої ж країни. Ви можете врятувати своє життя, звернувшись у проєкт "Хочу жити". Якщо ви або ваш близький стали жертвою призову або мобілізації російських окупантів - обов'язково зв'яжіться з нами. Ми допоможемо перетнути лінію фронту і виведемо вас на підконтрольну Україні територію", - сказано в повідомленні.

Звернутися до "Хочу жити" можна через бота в Telegram або за номером: +38 044 350 89 17 і 688 (з українських номерів).