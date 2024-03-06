Ликвидация организаторши "выборов" в Бердянске - очередная операция ГУР, - источник

Об этом РБК-Украина сообщил источник в разведке.

"Это была очередная операция ГУР. Если кто-то спросит об украинском "Моссаде", то можно снова убедиться, что такая работа продолжается и точно будет продолжена. За преступления будет наказание", - рассказал источник.

Ликвидация организаторши "выборов" в Бердянске

Ранее стало известно, что во временно оккупированном Бердянске Запорожской области произошел взрыв. Взорвали одну из организаторов "выборов" РФ.

В Бердянской городской военной администрации показали видео последствий подрыва коллаборантки во временно оккупированном городе.

Позже стало известно, что во временно оккупированном Бердянске сегодня удалось ликвидировать Светлану Самойленко, занимавшуюся организацией "выборов" диктатора Владимира Путина на оккупированной территории.