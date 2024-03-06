ua en ru
Ср, 06 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ликвидация организаторши "выборов" в Бердянске - очередная операция ГУР, - источник

Среда 06 марта 2024 21:38
UA EN RU
Ликвидация организаторши "выборов" в Бердянске - очередная операция ГУР, - источник Фото: ликвидация организатора "выборов" в Бердянске - очередная операция ГУР (armyinform.com.ua)
Автор: Татьяна Степанова, Ульяна Безпалько

Ликвидация во временно оккупированном Бердянске Светланы Самойленко - организатор "выборов" диктатора Владимира Путина - это очередная операция Главного управления разведки Минобороны Украины.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в разведке.

"Это была очередная операция ГУР. Если кто-то спросит об украинском "Моссаде", то можно снова убедиться, что такая работа продолжается и точно будет продолжена. За преступления будет наказание", - рассказал источник.

Ликвидация организаторши "выборов" в Бердянске

Ранее стало известно, что во временно оккупированном Бердянске Запорожской области произошел взрыв. Взорвали одну из организаторов "выборов" РФ.

В Бердянской городской военной администрации показали видео последствий подрыва коллаборантки во временно оккупированном городе.

Позже стало известно, что во временно оккупированном Бердянске сегодня удалось ликвидировать Светлану Самойленко, занимавшуюся организацией "выборов" диктатора Владимира Путина на оккупированной территории.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бердянск ГУР Война России против Украины
NEWS
"Ледниковый период". Есть ли конфликт Шольца и Макрона и что это значит для Украины
"Ледниковый период". Есть ли конфликт Шольца и Макрона и что это значит для Украины
DAILY
Нехватка людей и женщины на "мужских" должностях. Как изменился рынок труда из-за войны и мобилизации
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Нехватка людей и женщины на "мужских" должностях. Как изменился рынок труда из-за войны и мобилизации