Международный суд ООН признал нарушение РФ частей конвенции о финансировании терроризма

В международном суде заявили, что РФ, в частности, не проводила расследование финансовой поддержки незаконных вооруженных формирований на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Украине в 2014 году.

При этом в зачитанном главой суда Джоан Донохью решении не было указано о назначении компенсации, о чем говорилось в требованиях украинской стороны в иске.

Кроме того, суд в Гааге не стал выносить конкретное решение по вероятной ответственности РФ за сбитие самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 над оккупированной частью Донецкой области 17 июля 2014 года.

Таким образом, суд ООН сегодня подтвердил меньшую часть обвинений со стороны украинской стороны в Россию по делу о финансировании терроризма.

Суд ООН по иску Украины против России 31 января

Напомним, сегодня в среду международный суд ООН объявляет финальное решение по иску Украины против РФ по делу о нарушении конвенций о запрете финансирования терроризма и преодолении форм расовой дискриминации - на Донбассе и в Крыму.

Заседание суда во Дворце мира в Гааге (Нидерланды) транслируется в прямом эфире.

Данный иск против РФ в суд ООН Уркаина подала 16 января 2017 года, он связан с агрессией захватчиков в Крыму и на Донбассе. В иске говорится о нарушении Кремлем двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.