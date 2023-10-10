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Международный союз конькобежцев определился с будущим РФ и Беларуси

Лозанна, Вторник 10 октября 2023 11:00
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Международный союз конькобежцев определился с будущим РФ и Беларуси Фото: Россияне на международные конькобежные старты выйдут нескоро (facebook.com/ISUDevProjects)
Автор: Антон Федорцив

Руководящий орган в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке – Международный союз конькобежцев (ISU) – рассмотрел возможность возвращения российских и белорусских спортсменов в международные соревнования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

ISU оставил актуальным отстранение представителей РФ и Беларуси от турниров под собственной эгидой. Бан белорусов и россиян начался в марте 2022 года.

"ISU в очередной раз заявляет о своем сочувствии и солидарности со всеми, кто пострадал от войны в Украине. ISU решительно осуждает вторжение России в Украину. Совет ISU решил проанализировать потенциальные пути реализации рекомендаций МОК. Совет будет следить за ситуацией и ее влиянием на деятельность ISU и дальше, а также решение и их реализацию в рамках Олимпийского движения", – говорится в заявлении.

Весной представителей РФ и Беларуси начали возвращать в спортивные соревнования. В конце марта исполком МОК призвал допустить тамошних спортсменов в международные турниры в статусе нейтральных. Среди требований к участию – отсутствие связей с армией или спецслужбами обеих стран.

Россия и Олимпиада-2024

Олимпийские игры пройдут в июле-августе 2024 года. Скорее всего, Россия и Беларусь не будут соревноваться там в командных видах спорта. Зато высокой остается вероятность появления белорусских и российских атлетов в индивидуальных соревнованиях в статусе "нейтральных".

До недавнего времени ориентиром для принятия решения в отношении белорусских и российских атлетов называли сентябрь-октябрь. Однако Бах заявил, что МОК не определял для себя конкретных сроков для вердикта по этому вопросу. Глава олимпийского движения постоянно пытается продвигать тезис о спорте вне политики.

Ранее Украина бойкотировала соревнования, к которым допустили представителей РФ и Беларуси. Тем не менее, летом Минмолодежьспорта отменило приказ об отзыве спортсменов из таких турниров. Теперь украинские атлеты выходят на старты с нейтральными спортсменами оттуда.

К слову, ранее НОК Украины призвал МОК отреагировать на спортивную оккупацию России.

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