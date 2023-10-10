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Міжнародний союз ковзанярів визначився з майбутнім РФ і Білорусі

Лозанна, Вівторок 10 жовтня 2023 11:00
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Міжнародний союз ковзанярів визначився з майбутнім РФ і Білорусі Фото: Росіяни на міжнародні ковзанярські старти вийдуть нескоро (facebook.com/ISUDevProjects)
Автор: Антон Федорців

Керівний орган у фігурному катанні, ковзанярському спорті та шорт-треку – Міжнародний союз ковзанярів (ISU) – розглянув можливість повернення російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

ISU залишив актуальним відсторонення представників РФ і Білорусі від турнірів під власною егідою. Бан білорусів і росіян розпочався ще в березні 2022 року.

"ISU вкотре заявляє про своє співчуття та солідарність з усіма, хто постраждав від війни в Україні. ISU рішуче засуджує вторгнення Росії до України. Рада ISU вирішила проаналізвати потенційні шляхи реалізації рекомендацій МОК. Рада стежитиме за ситуацією та її впливом на діяльність ISU й надалі, а також рішення та їх реалізацію у межах Олімпійського руху", – йдеться в заяві.

Навесні представників РФ і Білорусі почали повертати до спортивних змагань. Наприкінці березня виконком МОК закликав допустити тамтешніх спортсменів до міжнародних турнірів у статусі нейтральних. Серед вимог до участі – відсутність зв'язків із армією чи спецслужбами обох країн.

Росія та Олімпіада-2024

Олімпійські ігри відбудуться в липні-серпні 2024 року. Найімовірніше, Росія і Білорусь не змагатимуться там у командних видах спорту. Натомість високою залишається ймовірність появи білоруських і російських атлетів в індивідуальних змаганнях у статусі "нейтральних".

Донедавна орієнтиром для ухвалення рішення щодо білоруських і російських атлетів називали вересень-жовтень. Однак, Бах заявив, що МОК не визначав для себе конкретних термінів для вердикту з цього питання. Очільник олімпійського руху постійно намагається просувати тезу про спорт поза політикою.

Раніше Україна бойкотувала змагання, до яких допустили представників РФ і Білорусі. Проте, влітку Мінмолодьспорту скасувало наказ про відкликання спортсменів із таких турнірів. Натомість українські атлети виходять на старти з нейтральними спортсменами звідти.

До слова, раніше НОК України закликав МОК відреагувати на спортивну окупацію Росії.

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