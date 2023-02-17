ua ru
Пт, 17 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Международные организации не участвуют в обменах пленными. В ГУР назвали причину

Новина українською →
Киев, Пятница 17 февраля 2023 09:36
Международные организации не участвуют в обменах пленными. В ГУР назвали причину Фото: представитель ГУР МО Андрей Юсов (suspilne.media)
Автор: Мария Кучерявец

Российская сторона не допускает участия международных организаций в обменах пленными. Поэтому эти вопросы решаются в двустороннем порядке только между Украиной и РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Он отметил, что Красный крест не допускается страной-агрессором к проверке условий содержания наших военнопленных.

"Россия нарушает элементарные требования Женевских конвенций и Международного права. В частности, она не предоставляет информации о местах пребывания пленных. Международный комитет Красного креста пытается часто активно участвовать в этих процессах, но без согласия так называемой Российской Федерации это вряд ли возможно", - объясняет Юсов.

Поэтому, по его словам, поэтому Украина в большинстве своем самостоятельно и в двустороннем порядке решать вопросы обменов.

"Это сложно, потому что Женевские конвенции, во-первых, напрямую не предусматривают и не требуют обменов до завершения войны, а с другой стороны - мы имеем дело с противником, который манипулирует и по своему усмотрению трактует эти конвенции", - добавляет Юсов.

Напомним, вчера, 16 февраля, состоялся новый крупный обмен пленными между Украиной и Россией. Домой удалось вернуть 100 украинских защитников и одного гражданского.

Также мы писали о том, что россияне придумали новую тактику для затягивания обмена пленными.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Обмен пленными Главное управление разведки
NEWS
Главная тема – Украина. Чего ожидать от Мюнхенской конференции-2023
Главная тема – Украина. Чего ожидать от Мюнхенской конференции-2023
DAILY
Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен