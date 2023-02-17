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Міжнародні організації не беруть участі в обмінах полоненими. В ГУР назвали причину

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Київ, П'ятниця 17 лютого 2023 09:36
Міжнародні організації не беруть участі в обмінах полоненими. В ГУР назвали причину Фото: представник ГУР МО Андрій Юсов (suspilne.media)
Автор: Марія Кучерявець

Російська сторона не допускає участі міжнародних організацій в обмінах полоненими. Через що ці питання вирішуються у двосторонньому порядку лише між Україною та РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що Червоний хрест не допускається країною-агресором до перевірки умов утримання наших військовополонених.

"Росія порушує елементарні вимоги Женевських конвенцій та Міжнародного права. Зокрема, вона не надає інформації про місця перебування полонених. Міжнародний комітет Червоного хреста намагається часто брати активну участь в цих процесах, але без згоди так званої Російської Федерації це навряд чи можливо", - пояснює Юсов.

Тому, за його словами, через це Україна здебільшого самотужки й у двосторонньому порядку розв'язувати питання обмінів.

"Це складно, бо Женевські конвенції, по-перше, напряму не передбачають і не вимагають обмінів до завершення війни, а з іншого боку - ми маємо справу з противником, який маніпулює і на власний розсуд трактує ці конвенції", - додає Юсов.

Нагадаємо, вчора, 16 лютого відбувся новий великий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому вдалося повернути 100 українських захисників та одного цивільного.

Також ми писали про те, що росіяни вигадали нову тактику для затягування обміну полоненими.

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