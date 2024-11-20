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Международная федерация плавания сняла запрет на соревнования российских команд

Фото: В водных видах спорта уже есть места для россиян (facebook.com/sgsportshub)
Автор: РБК-Украина

Международная федерация плавания (World Aquatics) расширила доступ российских и белорусских спортсменов к участию в командных дисциплинах. Ранее спортсмены из этих стран могли соревноваться только в индивидуальных дисциплинах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на World Aquatics.

Спортсмены будут выступать в нейтральном статусе, без использования национальных символов, флагов или гимнов.

Решение было принято в продолжение политики, объявленной в сентябре 2023 года, которая допускает участие российских и белорусских атлетов при соблюдении определенных критериев.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину международные спортивные организации ввели серьезные ограничения на участие российских и белорусских спортсменов. Постепенно некоторые федерации начали пересматривать свои решения, что вызвало как поддержку, так и критику со стороны международного сообщества.

Такое решение демонстрирует попытку сохранить спортивные соревнования вне политики, но в условиях войны эти шаги остаются спорными.

Украина и другие страны могут рассматривать это как преждевременное смягчение санкций, что может повлиять на их отношение к участию в соревнованиях под эгидой World Aquatics.

Этот шаг отражает более широкую тенденцию среди международных спортивных организаций, пытающихся найти баланс между соблюдением принципов Олимпийской хартии и сложной геополитической ситуацией.

Ранее Украина ввела санкции против президента российского Олимпийского комитета и членов Международного олимпийского комитета.

Также группа из 35 стран выступила против допуска россиян и белорусов к международным спортивным состязаниям из-за войны в Украине.

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