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Международная федерация дзюдо разрешила россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях

Иллюстративное фото: Международная федерация дзюдо разрешила россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) решил разрешить спортсменам из России и Беларуси участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Международной федерации дзюдо.

Как отмечается, соревноваться смогут только дзюдоисты из России и Беларуси, которые пройдут проверку на предмет отсутствия "пропаганды войны", в частности, в их соцсетях. Эту проверку будет осуществлять "независимая, авторитетная компани2.

"Это решение позволяет возможность честного участия и равных шансов для всех дзюдоистов, шагающих по пути к олимпийской мечте", - говорится в заявлении IJF.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что белорусские и российские спортсмены смогут снова выступать на турнирах под эгидой Объединенного мира борьбы (UWW).

Это третий вид спорта по олимпийской программе после настольного тенниса и тхэквондо, который пошел на такой шаг.

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