Международная федерация дзюдо разрешила россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях

Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) решил разрешить спортсменам из России и Беларуси участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Международной федерации дзюдо.

Как отмечается, соревноваться смогут только дзюдоисты из России и Беларуси, которые пройдут проверку на предмет отсутствия "пропаганды войны", в частности, в их соцсетях. Эту проверку будет осуществлять "независимая, авторитетная компани2. "Это решение позволяет возможность честного участия и равных шансов для всех дзюдоистов, шагающих по пути к олимпийской мечте", - говорится в заявлении IJF.