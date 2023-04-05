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Международная федерация борьбы вернула РФ и Беларусь в соревнования

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Корсье-сюр-Веве, Среда 05 апреля 2023 11:59
Международная федерация борьбы вернула РФ и Беларусь в соревнования Фото: Российские борцы смогут выйти на международные старты (facebook.com/unitedworldwrestling)
Автор: Антон Федорцив

Белорусские и российские спортсмены смогут снова выступать на турнирах под эгидой Объединенного мира борьбы (UWW). Это третий вид спорта олимпийской программы после настольного тенниса и тхэквондо, пошедший на такой шаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

UWW созвала внеочередное заседание, чтобы отреагировать на рекомендации МОК о допуске атлетов РФ и Беларусив нейтральном статусе. Объединенный мир борьбы единогласно одобрил решение разрешить российским и белорусским борцам соперничать на международной арене.

Представители страны-агрессора и ее союзницы должны будут сохранять нейтралитет. Не смогут состязаться кадровые военные, спецназовцы и другие силовики. Каждый конкретный борец будет допускаться к соревнованиям специальной "независимой панелью". Ее федерация пообещала вскоре сформировать.

Скорее всего, атлеты РФ и Беларуси смогут состязаться уже на чемпионате Европы по борьбе. Он запланирован на 17-23 апреля в хорватском Загребе. Если россияне и белорусы приедут на турнир, то под вопросом будет участие украинских борцов свободного и греко-римского стилей.

Ранее Министерство молодежи и спорта пообещало наказывать федерации и спортсменов за соревнования с россиянами и белорусами. В частности, спортивные организации могут потерять статус национальных федераций. Атлетам же угрожают даже персональные санкции.

К слову, ранее собрали реакции спортсменов и политиков на смягчение ограничений для атлетов РФ и Беларуси в спецподборке.

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