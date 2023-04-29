UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Міжнародна федерація дзюдо дозволила росіянам та білорусам брати участь у змаганнях

Ілюстративне фото: Міжнародна федерація дзюдо дозволила росіянам та білорусам брати участь у змаганнях (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Виконавчий комітет Міжнародної федерації дзюдо (IJF) вирішив дозволити спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у змаганнях у нейтральному статусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Міжнародна федерація дзюдо.

Як зазначається, змагатися зможуть лише ті дзюдоїсти з Росії та Білорусі, що пройдуть перевірку на предмет відсутності "пропаганди війни", зокрема, у їх соцмережах. Цю перевірку здійснюватиме "незалежна, авторитетна" компанія".

"Це рішення дозволяє можливість чесної участі та рівних шансів для усіх дзюдоїстів, які крокують на шляху до олімпійської мрії", - йдеться у заяві IJF.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що білоруські та російські спортсмени зможуть знову виступати на турнірах під егідою Об'єднаного світу боротьби (UWW).

Це третій вид спорту з олімпійської програми після настільного тенісу та тхеквондо, що пішов на такий крок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
спортсмени