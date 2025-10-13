ua en ru
Между РФ и НАТО вспыхнет война? Рютте назвал главное условие

Словения, Понедельник 13 октября 2025 19:17
UA EN RU
Между РФ и НАТО вспыхнет война? Рютте назвал главное условие Фото: Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что открытая война между РФ и Альянсом возможна в случае, если Россия будет "настолько глупа", что нападет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.

"Если Россия будет настолько глупа, чтобы напасть на НАТО, война, которая начнется, будет очень отличной от той, что бушует в Украине уже более трех с половиной лет", - заявил Рютте.

Он выразил надежду, что этого никогда не произойдет, но если все же РФ нападет, война, по его словам, будет другой "по многим причинам".

"Она будет отличаться от войны между Россией и Украиной по многим причинам, которые я не могу сейчас подробно объяснить, потому что мы не хотим давать им информационное преимущество, но она будет другой", - подчеркнул генсек НАТО.

Напомним, в пятницу, 10 октября, эстонское правительство перекрыло участок дороги возле госграницы между Россией и Эстонией после того, как пограничники заметили в этом районе небольшую группу военнослужащих РФ без опознавательных знаков.

Вчера, 12 октября министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что российские войска действуют "несколько более решительно и заметно, чем раньше".

По мнению аналитиков, РФ вступила в этап формирования условий перед началом вероятной открытой войны со странами НАТО в будущем.

Напомним, РФ может стать реальной угрозой для НАТО еще до 2036 года, о чем свидетельствуют ее диверсии и шпионская деятельность.

Эксперты считают, что после завершения активных боевых действий в Украине страна-агрессор сможет быстро развернуть значительные военные силы на восточном фланге НАТО.

