Між РФ і НАТО спалахне війна? Рютте назвав головну умову

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що відкрита війна між РФ і Альянсом можлива у випадку, якщо Росія буде "настільки дурна", що нападе.

"Якщо Росія буде настільки дурна, щоб напасти на НАТО, війна, яка почнеться, буде дуже відмінною від тієї, що вирує в Україні вже більше трьох з половиною років", - заявив Рютте.

Він висловив сподівання, що цього ніколи не станеться, але якщо все ж РФ нападе, війна, за його словами, буде іншою "з багатьох причин".

"Вона буде відрізнятися від війни між Росією і Україною з багатьох причин, які я не можу зараз детально пояснити, тому що ми не хочемо давати їм інформаційну перевагу, але вона буде іншою", - наголосив генсек НАТО.