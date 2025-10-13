ua en ru
Пн, 13 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Між РФ і НАТО спалахне війна? Рютте назвав головну умову

Словенія, Понеділок 13 жовтня 2025 19:17
UA EN RU
Між РФ і НАТО спалахне війна? Рютте назвав головну умову Фото: Марк Рютте, генеральний секретар НАТО (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що відкрита війна між РФ і Альянсом можлива у випадку, якщо Росія буде "настільки дурна", що нападе.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на La Repubblica.

"Якщо Росія буде настільки дурна, щоб напасти на НАТО, війна, яка почнеться, буде дуже відмінною від тієї, що вирує в Україні вже більше трьох з половиною років", - заявив Рютте.

Він висловив сподівання, що цього ніколи не станеться, але якщо все ж РФ нападе, війна, за його словами, буде іншою "з багатьох причин".

"Вона буде відрізнятися від війни між Росією і Україною з багатьох причин, які я не можу зараз детально пояснити, тому що ми не хочемо давати їм інформаційну перевагу, але вона буде іншою", - наголосив генсек НАТО.

Нагадаємо, у п'ятницю, 10 жовтня, естонський уряд перекрив ділянку дороги біля держкордону між Росією та Естонією після того, як прикордонники помітили в цьому районі невелику групу військовослужбовців РФ без знаків розпізнавання.

Вчора, 12 жовтня міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що російські війська діють "дещо більш рішуче і помітно, ніж раніше".

На думку аналітиків, РФ вступила в етап формування умов перед початком імовірної відкритої війни з країнами НАТО в майбутньому.

Нагадаємо, РФ може стати реальною загрозою для НАТО ще до 2036 року, про що свідчать її диверсії та шпигунська діяльність.

Експерти вважають, що після завершення активних бойових дій в Україні країна-агресорка зможе швидко розгорнути значні військові сили на східному фланзі НАТО.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Російська Федерація Марк Рютте Війна в Україні
Новини
"Ми розберемося": Трамп натякнув, що після Гази планує вирішити війну в Україні
"Ми розберемося": Трамп натякнув, що після Гази планує вирішити війну в Україні
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить