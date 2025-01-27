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В ЦИК Беларуси заявили, что Лукашенко якобы получил почти 87% голосов

Понедельник 27 января 2025 03:48
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В ЦИК Беларуси заявили, что Лукашенко якобы получил почти 87% голосов Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Михаил Шилин

Председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко сообщил, что за самопровозглашенного главу государства Александра Лукашенко на так называемых "выборах" проголосовали 86,82% избирателей. По его словам, это предварительная информация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БелТА.

По предварительным данным, каждый "кандидат в президента" набрал следующее количество голосов избирателей:

  • Олег Гайдукевич - 2,02%;
  • Анна Канопацкая - 1,86%;
  • Александр Лукашенко - 86,82%;
  • Сергей Сыранков - 3,21%;
  • Александр Хижняк - 1,74%;
  • Против всех - 3,60%.

Итоговая пресс-конференция ЦИК "О предварительных итогах выборов президента Республики Беларусь" состоится сегодня, 27 января, в 11:00.

Напомним, 26 января в Беларуси прошли "выборы" президента, которые для Лукашенко стали уже седьмыми за его политическую карьеру. На данный момент он управляет страной уже более 30 лет.

Тем временем в ЕС отреагировали на "выборы", назвав их фиктивными.

"Сегодняшние фиктивные выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Народ Беларуси заслуживает реального права голоса относительно того, кто руководит их страной", - заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Сам же Лукашенко заявлял, что якобы не хотел идти на выборы, но его уговорили. По словам белорусского диктатора, ему нет замены.

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