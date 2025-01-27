В ЦИК Беларуси заявили, что Лукашенко якобы получил почти 87% голосов
Председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко сообщил, что за самопровозглашенного главу государства Александра Лукашенко на так называемых "выборах" проголосовали 86,82% избирателей. По его словам, это предварительная информация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БелТА.
По предварительным данным, каждый "кандидат в президента" набрал следующее количество голосов избирателей:
- Олег Гайдукевич - 2,02%;
- Анна Канопацкая - 1,86%;
- Александр Лукашенко - 86,82%;
- Сергей Сыранков - 3,21%;
- Александр Хижняк - 1,74%;
- Против всех - 3,60%.
Итоговая пресс-конференция ЦИК "О предварительных итогах выборов президента Республики Беларусь" состоится сегодня, 27 января, в 11:00.
Напомним, 26 января в Беларуси прошли "выборы" президента, которые для Лукашенко стали уже седьмыми за его политическую карьеру. На данный момент он управляет страной уже более 30 лет.
Тем временем в ЕС отреагировали на "выборы", назвав их фиктивными.
"Сегодняшние фиктивные выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Народ Беларуси заслуживает реального права голоса относительно того, кто руководит их страной", - заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
Сам же Лукашенко заявлял, что якобы не хотел идти на выборы, но его уговорили. По словам белорусского диктатора, ему нет замены.
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