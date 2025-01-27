В ЦИК Беларуси заявили, что Лукашенко якобы получил почти 87% голосов

Председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко сообщил, что за самопровозглашенного главу государства Александра Лукашенко на так называемых "выборах" проголосовали 86,82% избирателей. По его словам, это предварительная информация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БелТА .

Итоговая пресс-конференция ЦИК "О предварительных итогах выборов президента Республики Беларусь" состоится сегодня, 27 января, в 11:00.

По предварительным данным, каждый "кандидат в президента" набрал следующее количество голосов избирателей:

Напомним, 26 января в Беларуси прошли "выборы" президента, которые для Лукашенко стали уже седьмыми за его политическую карьеру. На данный момент он управляет страной уже более 30 лет.

Тем временем в ЕС отреагировали на "выборы", назвав их фиктивными.

"Сегодняшние фиктивные выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Народ Беларуси заслуживает реального права голоса относительно того, кто руководит их страной", - заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Сам же Лукашенко заявлял, что якобы не хотел идти на выборы, но его уговорили. По словам белорусского диктатора, ему нет замены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.