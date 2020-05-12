В МІУ розраховують через 10 днів відновити роботу громадського транспорту

Міністерство інфраструктури України розраховує відновити роботу громадського транспорту до 22 травня, коли закінчиться термін карантину, який планують ще продовжити. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МІУ.

Як зазначається, роботу транспорту можуть відновити за умови обов'язкового дотримання всіх протиепідемічних заходів - масочного режиму, належної дезінфекції, обмеження кількості пасажирів і місць для сидіння.

"Зараз працюємо над тим, щоб через 10 днів пасажирський транспорт зміг поступово відновити роботу. Але в безпечному форматі - з обов'язковим дотриманням маскового режиму, дезінфекції, враховуючи обмеження за кількістю пасажирів і посадочних місць... Зараз спільно з Міністерством охорони здоров'я ми обговорюємо та опрацьовуємо це питання. Сподіваємося на конструктивну позицію, яка дозволить захистити громадян та забезпечити роботу транспорту", - сказав глава відомства Владислав Криклій.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд України планує продовжити карантин і після 22 травня. При цьому з 11 травня в Україні ослаблений карантин, але ряд закладів залишаються закритими.

Також РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" представила план відновлення приміського сполучення. На першому етапі запустять 745 поїздів, на другому - ще 571.