В МІУ анонсували 33 нових спецрейси в Україну

У понеділок, 1 червня, міністр інфраструктури Владислав Криклій анонсував 33 нових спецрейси в Україну. Цими рейсами з-за кордону евакуюють українців до відновлення регулярного авіасполучення.

Про це Криклій написав у своєму Telegram-каналі.

У список анонсованих рейсів потрапили такі міста: Мюнхен, Франкфурт, Барселона, Тель-Авів, Лондон, Берлін, Варшава, Нью-Йорк, Амстердам, Гельсінкі, Аліканте, Неаполь, Стамбул, Софія, Гамбург, Дубай, Рим, Єреван, Відень, Делі, Париж, Майамі, Амман, Шарм-ель-Шейх, Стокгольм, Вільнюс, Оман, Ер-Ріяд, Мадрид, Дюссельдорф, Хургада, Ташкент, Торонто.

Міністр додав, що на сайтах авіакомпаній можна знайти квитки або інформацію про ці рейси.

Фото: дата, час і авіакомпанії, які будуть здійснювати ці рейси (t.me/vladyslavkryklii)

Нагадаємо, 16 червня відновлюються регулярні рейси з Міжнародного аеропорту "Київ".

Раніше Криклій заявляв, що в Україні з 15 червня відновлять міжнародне і внутрішнє регулярне авіасполучення.

Він також сказав, що внутрішнє регулярне авіасполучення може бути відновлено і раніше зазначеної дати.

Криклій також обіцяв протягом тижня надати інформацію про відновлення авіасполучення щодо найбільш популярних туристичних напрямків для українців. Мова йде про Туреччину, Грецію, Кіпр та Грузію.

Міністр також запевнив, що ціни на авіаквитки не мають зрости.

Зазначимо, сьогодні Україна перейшла на третій етап ослаблення карантину.