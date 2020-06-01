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В Мінінфраструктури очікують, що ціни на авіабілети не виростуть

Новини » Політика     01.06.2020 - 11:50
В Мінінфраструктури очікують, що ціни на авіабілети не виростуть
Фото: аеропорт Бориспіль (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні розраховують, що жоден авіаперевізник не закриється

Держава підтримає українські авіакомпанії та чекає, що ціни на авіаквитки не виростуть. В Україні розраховують, що жоден український авіаперевізник не закриється.

Про це сказав міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час ефіру "Сніданку з 1+1".

Криклій каже, що "міністерство їх не регулює, але сподівається, що ціни не зміняться".

"Ми розробляємо певний пакет підтримки, який зараз на уряді обговорюється. Аби у нас не було збанкрутілих авіаперевізників і була можливість у певний час відновити регулярні рейси, щоб вони вийшли на той рівень заповненості пасажирами і могли нормально працювати", - заявив він.

Нагадаємо, ряд авіакомпаній відкрили продаж білетів на рейси. Втім, Антимонопольний комітет України вимагав від авіакомпаній припинити продаж квитків до завершення карантину.

Раніше повідомлялось, що Україна відкриє авіаційне сполучення разом з країнами Європейського союзу з 15 червня.

Також у Мініфраструктурі заявили, що відновлення авіасполучення в Україні може бути й трохи раніше.

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Автор: Анастасия Рокитна

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