Митрополита Арсения, которого подозревают в сдаче позиций ВСУ, взято под стражу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Донецкой областной прокуратуры.

Прокуроры Донецкой областной прокуратуры избрали подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

"Уроженцу Республики Карелия РФ, который обоснованно подозревается в несанкционированном распространении информации о размещении Вооруженных Сил Украины, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

Что предшествовало

В 2023 году настоятель Святогорской Свято-Успенской лавры УПЦ МП распространял информацию военного характера.

"Во время своей проповеди он рассказал верующим о местонахождении блокпостов, а также подразделений ВСУ, СБУ, НПУ и Сил обороны Украины на территории Святогорской МГ", - сообщили в прокуратуре.