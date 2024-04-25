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Митрополита Арсения, которого подозревают в сдаче позиций ВСУ, взято под стражу

Четверг 25 апреля 2024 05:12
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Митрополита Арсения, которого подозревают в сдаче позиций ВСУ, взято под стражу Фото: Митрополита Арсения, которого подозревают в сдаче позиций ВСУ, взято под стражу (t.me/SBUkr)
Автор: Владислав Прийменко

Настоятеля Святогорской лавры митрополита Арсения, распространявшего информацию о расположении Сил обороны Украины, взято под стражу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Донецкой областной прокуратуры.

Прокуроры Донецкой областной прокуратуры избрали подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

"Уроженцу Республики Карелия РФ, который обоснованно подозревается в несанкционированном распространении информации о размещении Вооруженных Сил Украины, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

Что предшествовало

В 2023 году настоятель Святогорской Свято-Успенской лавры УПЦ МП распространял информацию военного характера.

"Во время своей проповеди он рассказал верующим о местонахождении блокпостов, а также подразделений ВСУ, СБУ, НПУ и Сил обороны Украины на территории Святогорской МГ", - сообщили в прокуратуре.

Ранее мы писали, что митрополиту Арсению сотрудники СБУ вынесли подозрение в "сдаче" позиций ВСУ.

К слову, священнику УПЦ Московского патриархата Данилевичу вручили подозрение. Он призывал молиться за захватчиков в войне против Украины.

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УПЦ МП Прокуратура
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