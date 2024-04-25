Митрополита Арсения, которого подозревают в сдаче позиций ВСУ, взято под стражу
Настоятеля Святогорской лавры митрополита Арсения, распространявшего информацию о расположении Сил обороны Украины, взято под стражу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Донецкой областной прокуратуры.
Прокуроры Донецкой областной прокуратуры избрали подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
"Уроженцу Республики Карелия РФ, который обоснованно подозревается в несанкционированном распространении информации о размещении Вооруженных Сил Украины, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.
Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.
Что предшествовало
В 2023 году настоятель Святогорской Свято-Успенской лавры УПЦ МП распространял информацию военного характера.
"Во время своей проповеди он рассказал верующим о местонахождении блокпостов, а также подразделений ВСУ, СБУ, НПУ и Сил обороны Украины на территории Святогорской МГ", - сообщили в прокуратуре.
Ранее мы писали, что митрополиту Арсению сотрудники СБУ вынесли подозрение в "сдаче" позиций ВСУ.
К слову, священнику УПЦ Московского патриархата Данилевичу вручили подозрение. Он призывал молиться за захватчиков в войне против Украины.
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