Митрополита Арсенія, якого підозрюють у здачі позицій ЗСУ, взято під варту
Настоятеля Святогірської лаври митрополита Арсенія, який розповсюджував інформацію про розташування Сил оборони України, взято під варту.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Донецької обласної прокуратури.
Прокурори Донецької обласної прокуратури обрали підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
"Уродженцю Республіки Карелія РФ, який обґрунтовано підозрюється в несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних Сил України, обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без альтернативи внесенню застави (ч. 2 ст. 114-2 КК України)", - повідомили у прокуратурі.
Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.
Що передувало
2023 року настоятель Святогірської Свято-Успенської лаври УПЦ МП поширював інформацію військового характеру.
"Під час своєї проповіді він розповів віруючим про місцезнаходження блокпостів, а також підрозділів ЗСУ, СБУ, НПУ та Сил оборони України на території Святогірської МР", - повідомили у прокуратурі.
Раніше ми писали, що митрополиту Арсенію співробітники СБУ винесли підозру у "здачі" позицій ЗСУ.
До речі, священикові УПЦ Московського патріархату Данилевичу вручили підозру. Він закликав молитися за загарбників у війні проти України.
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