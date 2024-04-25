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Митрополита Арсенія, якого підозрюють у здачі позицій ЗСУ, взято під варту

Четвер 25 квітня 2024 05:12
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Митрополита Арсенія, якого підозрюють у здачі позицій ЗСУ, взято під варту Фото: Митрополита Арсенія, якого підозрюють у здачі позицій ЗСУ, взято під варту (t.me/SBUkr)
Автор: Владислав Прийменко

Настоятеля Святогірської лаври митрополита Арсенія, який розповсюджував інформацію про розташування Сил оборони України, взято під варту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Донецької обласної прокуратури.

Прокурори Донецької обласної прокуратури обрали підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

"Уродженцю Республіки Карелія РФ, який обґрунтовано підозрюється в несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних Сил України, обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без альтернативи внесенню застави (ч. 2 ст. 114-2 КК України)", - повідомили у прокуратурі.

Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.

Що передувало

2023 року настоятель Святогірської Свято-Успенської лаври УПЦ МП поширював інформацію військового характеру.

"Під час своєї проповіді він розповів віруючим про місцезнаходження блокпостів, а також підрозділів ЗСУ, СБУ, НПУ та Сил оборони України на території Святогірської МР", - повідомили у прокуратурі.

Раніше ми писали, що митрополиту Арсенію співробітники СБУ винесли підозру у "здачі" позицій ЗСУ.

До речі, священикові УПЦ Московського патріархату Данилевичу вручили підозру. Він закликав молитися за загарбників у війні проти України.

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