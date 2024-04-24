"Сдавал" позиции ВСУ. Сообщено о подозрении митрополиту Арсению
Настоятелю Святогорской лавры УПЦ (МП) митрополиту Арсению сообщили о подозрении.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.
Что случилось
Согласно данным следствия, клирик во время литургии "сдал" врагу расположение блокпостов Сил обороны в Краматорском районе Донецкой области.
"Тогда викарий под видеозапись назвал прихожанам адреса блокпостов украинских войск. Впоследствии это видео опубликовали на сайте лавры и в местной группе Telegram-канала", - пишет СБУ.
Таким образом, клирик пытался завуалированно "слить" врагу места дислокации украинских блокпостов .
Фото: митрополиту Арсению сообщили о подозрении (t.me/SBUkr)
В частности, митрополит Арсений, еще до полномасштабной войны, высказывал прокремлевские нарративы относительно войны в Украине. Это подтверждают интервью, в которых он называл вооруженную агрессию России "гражданским конфликтом".
Что угрожает
Клирику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины - распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, при возможности их идентификации на местности.
«Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы", - добавляет СБУ.
Проверки УПЦ Московского патриархата
В прошлом году СБУ провела ряд проверок епархий УПЦ МП, в результате чего десятки служителей Московского патриархата получили подозрение в разжигании вражды, государственной измене или отрицании войны.
Недавно подозрение было объявлено священнику Данилевичу, призвавшему помолиться за оккупантов в войне против Украины.
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