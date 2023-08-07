Митрополит УПЦ МП из Винницкой области получил пять лет тюрьмы

Суд решил поместить в тюрьму на пять лет митрополита одной из Винницких епархий Украинской православной церкви Московского патриархата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
"По материалам Службы безопасности Украины осужден еще один митрополит УПЦ (МП) - глава Тульчинской епархии в Винницкой области, который публично оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины. Суд подтвердил доказательную базу, собранную спецслужбой, и назначил клирику наказание - 5 лет лишения свободы", - сказано в сообщении.
Как уточняют правоохранители, митрополит распространял среди верующих листовки с пропагандой, в которых призывал к изменению государственных границ Украины.
Также на одном из сайте РПЦ он размещал публикации, где поддерживал оккупантов и их военные преступления.
Напомним, еще в ноябре 2022 года стало известно, что правоохранители объявили новые подозрения митрополиту одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области из-за работы в интересах РФ.
Как сообщал тогда источник РБК-Украина, речь шла о митрополите Тульчинского и Брацлавского УПЦ МП Ионафане.
Правоохранители уточняли, что в своих "агитках" он призвал к захвату государственной власти и нарушению границ страны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.