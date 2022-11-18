Изготовлял пророссийские агитки. Митрополит УПЦ МП из Винницкой области получил новые подозрения

Правоохранители объявили новые подозрения митрополиту одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области из-за работы в интересах РФ. Он подготовил пропагандистские листовки, в которых оправдывал вооруженную агрессию России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

По данным источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о митрополите Тульчинского и Брацлавского УПЦ МП Ионафане.

СБУ отмечает, что в своих "агитках" он призвал к захвату государственной власти и нарушению границ страны. Напечатанные серийным тиражом прокремлевские материалы хранили в подсобных помещениях церкви. Он планировал организовать их раздачу местным жителям через канцелярию епархии.

"Инициированная СБУ независимая экспертиза подтвердила наличие незаконной деятельности против государственной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по следующим статьям:

оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины;

распространение материалов с призывами к насильственному изменению конституционного строя;

распространение материалов с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины.

В настоящее время продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств разоблаченных правонарушений.