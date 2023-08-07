UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Митрополит УПЦ МП з Вінницької області отримав п'ять років ув'язнення

Фото: митрополит УПЦ МП з Вінницької області отримав п'ять років в'язниці (ssu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Суд вирішив ув'язнити на п'ять років митрополита однієї з Вінницьких єпархій Української православної церкви Московського патріархату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

"За матеріалами Служби безпеки України засуджено ще одного митрополита УПЦ (МП) - голову Тульчинської єпархії у Вінницькій області, який публічно виправдовував російську збройну агресію проти України. Суд підтвердив доказову базу, зібрану спецслужбою, і призначив клірику покарання - 5 років позбавлення волі", - сказано у повідомленні.

Фото: суд над митрополитом однієї з Вінницьких єпархій УПЦ МП (ssu.gov.ua)

Як уточнюють правоохоронці, митрополит поширював серед віруючих листівки з пропагандою, у яких закликав до зміни державних кордонів України.

Також на одному з сайтів РПЦ він розміщував публікації, де підтримував окупантів та їхні військові злочини.

Що передувало

Нагадаємо, ще у листопаді 2022 року стало відомо, що правоохоронці оголосили нові підозри митрополиту однієї з єпархій УПЦ МП у Вінницькій області через роботу на користь РФ.

Як повідомляло тоді джерело РБК-Україна, йшлося про митрополита Тульчинського і Брацлавського УПЦ МП Йонафана.

Правоохоронці уточнювали, що у своїх "агітках" він закликав до захоплення державної влади та порушення кордонів країни.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УПЦ МПСуд