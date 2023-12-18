Таможня Германии конфискует рождественские подарки из России

Накануне рождественских и новогодних праздников, таможня Германии напомнила о запрете на импорт из России широкого круга товаров в рамках введенных ЕС санкций за российскую агрессию против Украины. Ведомство предупредило, что будет изымать подсанкционные товары из посылок с территории РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз немецкой таможни.

В документе отмечается, что из-за дестабилизирующих действий РФ в отношении Украины, Совет ЕС принял Регламент (ЕС) № 833/2014 от 31 июля 2014 года, который предусматривает запрет ввоза в Европейский Союз широкого спектра товаров.

Под эмбарго подпадают многие виды товаров, которые обычно содержатся в посылках к праздникам - целлюлоза и бумага, древесина и изделия из дерева, камни и драгоценные металлы, сигареты, пластмассы и химическая продукция, в том числе косметика.

В сообщении подчеркивается, что из санкционного режима не исключаются подарочные посылки, которые частные лица отправляют из России другим частным лицам на территории ЕС.

"Подсанкционные товары могут быть арестованы и конфискованы таможней", - подчеркивается в разъяснении ведомства.

В то же время, вопреки сообщениям некоторых СМИ, под санкции не попадают книги и детские игрушки. Это следует из обширных дополнений к соответствующим постановлениям ЕС, в которых содержится подробный перечень подсанкционных товаров.

Новый пакет санкций Евросоюза против РФ

Европейская комиссия 15 ноября представила Совету ЕС предложения касательно 12-го пакета санкций против Российской Федерации. Предлагалось ввести ограничительные меры в отношении более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, ЕС предлагает вести новые запреты на импорт и экспорт российских алмазов, а также меры касательно повышения цен на нефть и противодействию обхода санкций ЕС.

Послы ЕС 12 декабря не смогли согласовать новый пакет санкций против России. Принятию решения помешала Австрия - правительство страны требует от Украины исключить банковскую группу Raiffeisen Bank International из перечня международных спонсоров войны.

Добавим, что ранее Совет ЕС предложил сажать в тюрьму тех, кто помогает России уклоняться от санкций.

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