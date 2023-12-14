Австрия заблокировала 12 пакет санкций против РФ, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Такой шаг подчеркивает глубокие экономические связи Австрии с Россией, решимость банка сохранить свой прибыльный бизнес в этой стране, а также ослабление стремления Запада изолировать Москву.

Ранее в октябре министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг открыто раскритиковал этот черный список как произвольный на встрече европейских министров в Киеве, сказал один человек, осведомленный об этих обсуждениях.

Австрийские чиновники выражали свою обеспокоенность этим списком в Брюсселе, в том числе на встречах чиновников и дипломатов ЕС в последние недели, сообщили три человека, знакомые с этим вопросом.

Посланники банка также встречались с представителями Национального агентства по предотвращению коррупции Украины, которое составляет список, чтобы обсудить, как исключить группу из него, сообщили люди, знакомые с вопросом. Некоторые компании уже были исключены из списка, в том числе венгерский OTP Bank, что вызвало недовольство австрийских чиновников и самого банка.

Хотя Австрия публично поддерживает Украину, несколько чиновников, беседовавших с Reuters, заявили, что они не хотят полностью разрывать связи с Россией, длившиеся десятилетиями, считая, что отношения еще можно восстановить. Присутствие Raiffeisen подчеркивает глубину отношений между Австрией и Россией, которые поддерживают тесные связи через российские газопроводы и финансы, а Вена является центром для денежных средств из России и ее бывших советских соседей.

Хотя черный список не имеет юридической силы, он усиливает общественное давление на Raiffeisen с целью заставить его уйти из России, что, по словам представителей банка, он готов сделать, но этого пока не произошло.

Что предшествовало

Ранее корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил о том, что послы ЕС снова не согласовали новый пакет санкций против России, но на этот раз не из-за Венгрии.

Этому препятствовала Австрия, которая жалуется на то, что Украина внесла банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

12 пакет санкций против России в большей степени сосредоточен на мерах по борьбе с обходом ограничений и включает запрет на поставки российских алмазов.

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