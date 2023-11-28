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Еврокомиссия одобрила запрет российских алмазов: AFP сообщило детали санкций

Брюссель, Вторник 28 ноября 2023 14:54
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Еврокомиссия одобрила запрет российских алмазов: AFP сообщило детали санкций Фото: Алмазы из России запретят в ЕС с 1 января 2024 года (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейская комиссия направило 27 странам ЕС предложение о запрете российских алмазов в рамках 12-го пакета санкций. Единогласное одобрение ожидается в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Согласно документу, с которым ознакомилось AFP, запрет распространяется на торговлю алмазами происхождением из России, поступившим транзитом или напрямую из России, а также российскими бриллиантами, ограненными и отполированными в третьих странах.

С 1 января 2024 года запрет будет распространяться на "непромышленные природные и синтетические бриллианты, а также ювелирные изделия с бриллиантами".

Запрет на импорт российских бриллиантов, ограненных или полированных в третьих странах, будет введен поэтапно в период с марта по сентябрь следующего года.

"Это поэтапное внедрение... учитывает необходимость развертывания соответствующего механизма отслеживания, который обеспечивает эффективные меры правоприменения и сводит к минимуму сбои для участников рынка", - говорится в проекте.

Как отмечает AFP, используя считыватель кодов, работники алмазной отрасли могут получать доступ к файлам, прикрепленным к уникальным кодам, и добавлять новые, например, квитанции о покупке, экспортные лицензии и сертификаты подлинности.

В случае возникновения проблем экспортеры могут использовать систему iTraceiT для предоставления дополнительных доказательств, подтверждающих, что их алмазы не получены из России.

12-й пакет санкций

Еврокомиссия представила Совету ЕС свои предложения по 12-му пакету санкций против России 15 ноября. Предлагается ввести санкции еще в отношении более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также предлагается вести новые запреты на импорт и экспорт, а также действия по усилению цен на нефть и противодействию обхода санкций ЕС.

Запрет российских алмазов

По данным The Guardian, в центре предложений Еврокомиссии, которые еще должны быть одобрены лидерами ЕС на следующем саммите в декабре, лежат шаги, направленные на перекрытие коммерческих доходов России. В их число входит полный запрет на продажу внутри блока российских алмазов и ювелирных изделий с использованием драгоценных камней сибирских рудников.

По данным ЕС, это может привести к снижению доходов Кремля более чем на 4,5 млрд евро в год.

Запрет находился в разработке с прошлого года, но стал реальностью только после того, как Бельгия, где находится глобальный алмазный центр Антверпен, сняла летом свои возражения, а "Большая семерка" согласилась на введение санкций во время саммита в Японии.

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