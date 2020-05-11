Мітинги проти карантину в Німеччині: влада звинуватила прихильників теорії змови

Німецькі політики звинуватили прихильників теорії змови в організації мітингів проти карантину в Німеччині, які проходили у вихідні дні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як повідомляється, під час протестів можна було почути звинувачення на адресу виробників вакцин, а також у бік мільярдера та філантропа Білла Гейтса, який, на думку протестувальників, бажає запустити глобальну систему стеження.

"У Німеччині існує вільний ландшафт ЗМІ, який інформує про всі аспекти пандемії. Твердження, наповнені ненавистю, теорії про механізм зла у всьому світі - це щось зовсім інше", - заявив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зейберт.

При цьому влада висловлює занепокоєння, що такі наративи проникають у суспільство.

"Ідея про те, що пандемія була навмисно введена для контролю над людьми, і що за нею стоять Білл Гейтс або інші темні сили, глибоко проникає всередину суспільства", - заявив в інтерв'ю міністр внутрішніх справ Тюрінгії Георг Майєр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція затримала десятки людей під час акцій протесту проти карантину, які відбувалися 9 травня, оскільки під час демонстрацій почалися заворушення.

Також РБК-Україна писало, що у квітні в Берліні поліція затримала понад 100 протестувальників проти карантину. В акції протесту взяли участь близько 1000 осіб.