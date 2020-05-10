ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мітинги проти карантину в Німеччині: поліція затримала десятки людей

Новини » Політика     10.05.2020 - 14:16
Мітинги проти карантину в Німеччині: поліція затримала десятки людей
Ілюстративне фото (twitter.com/bpol_by)

Під час демонатраций почалися заворушення

Поліція Німеччини затримала десятки людей під час акцій протесту проти карантину, які відбувалися 9 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що в Берліні силовики затримали 86 осіб після того, як демонстранти почали кидати в правоохоронців пляшки на Александерплац. Принаймні один поліцейський був поранений.

У Дортмунді 23-річний чоловік напав на знімальну групу під час акції протесту. Нападника затримали.

У Кельні поліція зафіксувала випадки, коли протестувальники закликали покупців знімати маски при вході в магазини.

У Мюнхені поліція через гучномовці зверталися до протестувальників з проханням дотримуватися правил соціального дистанціювання, щоб мінімізувати ризик зараження коронавірусом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в містах Німеччини 9 травня відбулося кілька акцій протесту проти введених у зв'язку з пандемією COVID-19 карантинних обмежень. Мітинги організувала громадська ініціатива "Інакомислення". Місцеві ЗМІ пишуть, що серед учасників групи є прихильники теорії змови та вкрай праві популісти.

Також РБК-Україна писало, що у квітні у Берліні поліція затримала понад 100 протестувальників проти карантину. В акції протесту взяли участь близько 1000 осіб.

Зазначимо, протести в Німеччині проходять на тлі ослаблення карантину. Раніше влада країни заявляла, що взяла епідемію під контроль.

Теги Новини України Германияпротесткарантин
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся