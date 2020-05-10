Мітинги проти карантину в Німеччині: поліція затримала десятки людей

Ілюстративне фото (twitter.com/bpol_by)

Під час демонатраций почалися заворушення

Поліція Німеччини затримала десятки людей під час акцій протесту проти карантину, які відбувалися 9 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що в Берліні силовики затримали 86 осіб після того, як демонстранти почали кидати в правоохоронців пляшки на Александерплац. Принаймні один поліцейський був поранений.

У Дортмунді 23-річний чоловік напав на знімальну групу під час акції протесту. Нападника затримали.

У Кельні поліція зафіксувала випадки, коли протестувальники закликали покупців знімати маски при вході в магазини.

У Мюнхені поліція через гучномовці зверталися до протестувальників з проханням дотримуватися правил соціального дистанціювання, щоб мінімізувати ризик зараження коронавірусом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в містах Німеччини 9 травня відбулося кілька акцій протесту проти введених у зв'язку з пандемією COVID-19 карантинних обмежень. Мітинги організувала громадська ініціатива "Інакомислення". Місцеві ЗМІ пишуть, що серед учасників групи є прихильники теорії змови та вкрай праві популісти.

Також РБК-Україна писало, що у квітні у Берліні поліція затримала понад 100 протестувальників проти карантину. В акції протесту взяли участь близько 1000 осіб.

Зазначимо, протести в Німеччині проходять на тлі ослаблення карантину. Раніше влада країни заявляла, що взяла епідемію під контроль.