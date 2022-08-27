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В Естонії затримала організатора мітингу за повернення радянських пам'ятників

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Естонія, Субота 27 серпня 2022 22:55
В Естонії затримала організатора мітингу за повернення радянських пам'ятників Фото: в Естонії затримала організаторку мітинга за повернення радянських пам'ятників (facebook.com)
Автор: Дмитро Браславський

Естонська поліція перервала мітинг, на підтримку повернення радянських пам'ятників, оскільки на заході була представлена ​​військова символіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

"Нашою метою було забезпечити громадський порядок на мітингу і стежити за тим, щоб захід пройшов мирно і без заворушень. Ми перервали мітинг, тому що люди, які беруть участь у ньому, демонстрували військову символіку і не погоджувалися її прибрати", - заявив оперативний керівник Ідаської префектури Урмаса Ельмі.

Поліція доставила до дільниці 52-річну жінку яка виявилась організаторкою мітингу. Правоохоронці висунули їй порушення вимог проведення публічних зборів. Ще двох осіб звинуватили у розпаленні ненависті.

"Ми попередньо поспілкувалися з ведучим сьогоднішнього заходу, пояснили можливі небезпеки та нагадали, що в Естонії не дозволено використання військової символіки та розпалювання ненависті. Ми також пояснили, що відповідальність за дотримання всіх вимог, встановлених для організації громадських зборів, лежить на організаторі зборів" - заявили в поліції.

Нагадаємо, що в Естонії збільшилась кількість дезінформації про війну в Україні.

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