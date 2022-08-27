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В Естонії збільшилась кількість дезінформації про війну в Україні, - ERR

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Естонія, Субота 27 серпня 2022 16:27
В Естонії збільшилась кількість дезінформації про війну в Україні, - ERR Фото: В Естонії збільшилась кількість дезінформації про війну в Україні (flickr)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці Естонії зафіксували велику кількість дезінформації та хибних новин на тему війни в Україні. Головною метою цього стало створення конфліктів навколо українців, які тікали від війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Фахівець комунікаційного бюро Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії Маар'я Пунак розповіла, що після початку вторгнення росіян в Україну багато біженців приїхали саме в Естонію. Фейкові новини про війну змогли створити конфлікти між українськими біженцями та місцевими проросійськи налаштованими естонцями.

"Якщо озирнутися назад, то наприкінці лютого - на початку березня нам надходило дуже багато хибних відомостей про конфлікти, в яких фігурували воєнні біженці, українці та російськомовні жителі Естонії, що не відповідало дійсності", - розповіла вона.

Пунак підтвердила, що у березні та на 9 травня була найбільша кількість фейкових новин в Естонії. Головною метою створення таких фейків стало збиття з пантелику місцевих мешканців, змушення робити їх інші дії.

"Наразі ситуація аналогічна: якщо в Україні відбуваються зміни, це досягає і наших соціальних мереж - ми теж починаємо розповсюджувати інформацію, яка впливає на емоційний стан людей", - заявила Пунак.

Нагадаємо, що Естонія буде намагатись впливати на виключення РФ з міжнародних організацій.

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