ua ru
Сб, 27 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Эстонии задержали организатора митинг за возвращение советских памятников

Новина українською →
Эстония, Суббота 27 августа 2022 22:55
В Эстонии задержали организатора митинг за возвращение советских памятников Фото: в Эстонии задержала организатора митинга За возвращение советских памятников (facebook.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Эстонская полиция прервала митинг, в поддержку возвращения советских памятников, поскольку на мероприятии была представлена военная символика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"Нашей целью было обеспечить общественный порядок на митинге и следить за тем, чтобы мероприятие прошло мирно и без волнений. Мы прервали митинг, потому что люди, участвующие в нем, демонстрировали военную символику и не соглашались ее убрать", - заявил оперативный руководитель Идаской префектуры Урмаса Эльми.

Полиция доставила в участок 52-летнюю женщину которая оказалась организатором митинга. Правоохранители предъявили ей нарушение требований проведения публичных собраний. Еще двух человек обвинили в разжигании ненависти.

"Мы предварительно пообщались с ведущим сегодняшнего мероприятия, объяснили возможные опасности и напомнили, что в Эстонии не разрешено использование военной символики и разжигания ненависти. Мы также пояснили, что ответственность за соблюдение всех требований, установленных для организации общественных собраний, лежит на организаторе собрания", - заявили в полиции.

Напомним, что в Эстонии увеличилось количество дезинформации о войне в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эстония
NEWS
Еще одной категории украинцев разрешат выезд за границу, но есть условие
Еще одной категории украинцев разрешат выезд за границу, но есть условие
DAILY
"У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать
Юлия Акимовакорреспондент "У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать