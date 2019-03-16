Мітинг "Нацкорпуса" перемістився під Адміністрацію президента

Мітинг "Нацкорпуса" супроводжується флешмобом з іграшковими свинями

В ходе митинга "Нацкорпуса" больше тысячи участников пришли под Администрацию президента с требованием арестовать бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (Свинарчука) и других фигурантов скандала по мотивам хищений в "Укроборонпроме". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

Отметим, порядок в центре Киева охраняют около тысячи полицейских и бойцов Национальной гвардии. Активисты устроили флешмоб с игрушечными свиньями. Они бросают их в кордон силовиков и скандируют "Свинарчуков за решетку".

Отметим, до этого сообщалось о возможных вооруженных провокациях в центре Киева на митингах с требованием привлечь к уголовной ответственности причастных к разворовыванию оборонных средств.

Фото: митинг "Нацкорпуса" (РБК-Украина)

Напомним, сегодня в Киеве проходит акция против коррупции в оборонной сфере. Митинг инициировали националистические организации.

Ранее также сообщалось, что в центр Киева из-за акции "Национального корпуса" стянули силовиков, к охране порядка привлекли 3 тыс. полицейских и военных Национальной гвардии.