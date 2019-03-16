Мітинг "Нацкорпуса" перемістився під Адміністрацію президента

Фото: мітинг "Нацкорпуса" (РБК-Україна)

Мітинг "Нацкорпуса" супроводжується флешмобом з іграшковими свинями

У ході мітингу "Нацкорпуса" більше тисячі учасників прийшли під Адміністрацію президента з вимогою заарештувати колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського (Свинарчука) та інших фігурантів скандалу за мотивами розкрадань в "Укроборонпромі". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

Зазначимо, порядок у центрі Києва охороняють близько тисячі поліцейських і бійців Національної гвардії. Активісти влаштували флешмоб з іграшковими свинями. Вони кидають їх на кордон силовиків і скандують "Свинарчуків за ґрати".

Відзначимо, до цього повідомлялося про можливі збройні провокації в центрі Києва на мітингах з вимогою притягнути до кримінальної відповідальності причетних до розкрадання оборонних коштів.

Фото: мітинг "Нацкорпуса" (РБК-Україна)

И полетели свиньи... Опубліковано Vlad Krasinskiy Субота, 16 березня 2019 р.

Нагадаємо, сьогодні в Києві проходить акція проти корупції в оборонній сфері. Мітинг ініціювали націоналістичні організації.

Раніше також повідомлялося, що до центру Києва через акції "Національного корпусу" стягнули силовиків, до охорони порядку залучили 3 тис. поліцейських і військових Національної гвардії.