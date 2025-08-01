Церковный год подходит к концу: календарь праздников августа по ПЦУ

В августе, согласно действующему новоюлианскому календарю, украинцы будут отмечать ряд важных церковных праздников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Православной Церкви Украины в Facebook.
В ПЦУ напомнили, что последний месяц лета - богат на любимые праздники, которые "напоминают нам о важных событиях из жизни Господа нашего Иисуса Христа, Его Матери, а также святых угодников Божьих".
Уже сегодня - 1 августа - верующие отмечают несколько больших праздников:
Кроме того, с этого дня начинается двухнедельный Успенский пост.
6 августа - великий двунадесятый непереходящий праздник Преображения Господня.
15 августа - праздник Успения Пресвятой Богородицы.
"Когда Церковь прославляет завершение земной жизни Божьей Матери, Ее блаженный переход от земли на Небо, Ее успение, засыпание, умиротворение", - объяснили в ПЦУ.
16 августа - Перенесение из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа (убруса) Господа нашего Иисуса Христа.
"Этот праздник чтит важное событие: чудесное создание первой в истории иконы Иисуса Христа через прикосновение Его лица к полотняной ткани. Образ этот много веков хранился в Эдессе, князю которой Спаситель послал его как благословение, а затем торжественно был перенесен в Царьград", - рассказали в ПЦУ.
28 августа - ПЦУ будет соборно почитать преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах почивших.
"С недавних пор именно в Дальних пещерах Киевской лавры у мощей преподобных начала звучать украинская молитва и совершаться богослужения украинской братии обители", - отметили в Православной Церкви.
29 августа - Усекновение главы пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
"В этот день Церковью установлен строгий однодневный пост", - напомнили в ПЦУ.
Отмечается также, что в августе богослужебный год подходит к концу.
"Ведь 1 сентября - начало индикта, церковное новолетие. Пусть Господь хранит Украину и ее народ! Слава Иисусу Христу", - подытожили в Православной Церкви Украины.
С латинского языка слово индикт переводится как "постановление" или "объявление".
Когда-то так называли эдикт (нормативный акт) римских императоров, который с налоговой целью предписывал проводить в определенное время оценку земельных имений граждан государства.
В византийской империи индиктом называли начало ежегодной уплаты официального налога на государство. Поскольку урожай в большинстве ее регионов собирали осенью, то и индикт приходился именно на сентябрь.
С I века после Рождества Христова формальной датой начала индикта служило 23 сентября (как время осеннего равноденствия и день рождения римского императора Августа). Однако позже - около V века - начало индикта сместилось на 1 сентября.
Считается, что крепче всего этот день начал связываться с началом нового года после указа императора Юстиниана от 537 года - насчет датировки всех документов, отсчитывая от 1 сентября.
Церковь датировку по индиктам приняла около IV века (утверждение индикта как церковного новолетия произошло якобы на Первом Вселенском Соборе в Никее от 325 года).
В контексте христианства индиктом или индиктионом начали также называть 15-летний период, который начинается с сентября (который мог быть связан с определенными административными или религиозными практиками, которые использовали этот период для учета или определенных ритуалов).
Следовательно, сегодня, индикт - это начало нового церковного года, которое большинство православных церквей мира и католики византийского обряда празднуют 1 сентября.
Те же церкви, которые придерживаются юлианского календаря, отмечают его 14 сентября (с 13-дневным опозданием).
Напомним, ранее мы рассказывали, чем важен Успенский пост, что он запрещает, а также что известно о происхождении сегодняшнего праздника - Изнесении честных древ Животворящего Креста Господня (известного в народе как Маковея или Медовый Спас).
Кроме того, мы объясняли, кем были Борис и Глеб и какое чудо случилось с мощами святых братьев.
Читайте также про историю одной из самых известных в христианском мире православных святынь - Почаевской иконы Божьей Матери.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Православный церковный календарь новоюлианский 2025, пресс-служба Православной Церкви Украины (ПЦУ), Религиозно-Информационная Служба Украины (РИСУ).
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